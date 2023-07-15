Rüyada güneş görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada güneş görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada güneş görmek ne demek? Rüyada güneş görmenin anlamı nedir?

RÜYADA GÜNEŞ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada güneş pozitif enerji, yaşam bataryası ve aydınlığın simgesidir. Rüyasında güneşin ortalığı aydınlatması rüya sahibi için her şeyin yolunda olması, kendini enerjik hissetmek, sahip olduğu tüm enerjiyi doğru kanallara aktarmak anlamına gelir.

Rüyasında güneşin sorunsuz bir şekilde yeryüzünü aydınlattığını görenin yaşam bataryası doludur ve onun enerjisini bloke edecek hiçbir şey bulunmamaktadır.

Güneş enerjisi aslında yaşam enerjisinin sembolüdür ve güneşin belirmesi insan ruhu ve benliğindeki karanlığın ve tüm negatif enerjilerin yok olması demektir. Rüyada güneşin varlığını ve enerjisini hisseden kişi kötü enerjilerden ve karamsarlıktan uzak kalır.

Rüyasında güneşi sorunsuz bir şekilde parlarken gören kişinin gerçek hayatta kendini ve tüm yeteneklerini ifade etmesi için önünde hiçbir engel ya da ona engel olacak kimse yoktur. Fakat güneşin önünde bir cisim ya da tutulmasına yol açan bir şeyler gören kimse yeteneklerini ya da benliğini tam anlamıyla dış dünyaya yansıtamamaktadır. Rüyada güneş kişinin benliğini ve özünü temsil eder. Bu yüzden bu rüyayı tam anlamıyla yorumlamak için güneşe ne olduğuna bakmak gerekir.

Rüyada güneş tutulması insan egosunun, benliğinin ya da enerjisinin bloke olması ve rüya sahibinin kendini ifade etmesine fırsat verilmemesiyle alakalı bir durumun yaşanması anlamına gelir. Rüyasında güneşin önünde bir cismin durması aslında gerçek hayatta kişinin yeteneklerini kullanmasına ya da kendini ifade etmesine fırsat vermeyen kişi ya da kişilerin varlığına işaret eder. Rüya sahibi tam anlamıyla bir yetenek küpüdür ya da içinde keşfedilmemiş potansiyel vardır fakat biri ya da birileri onun önünde durarak bu potansiyelin keşfedilmesine engel olurlar.