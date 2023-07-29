Rüyada kişinin kuş çeşitlerinden güvercin görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada güvercin görmesi genel olarak haber anlamını taşısa da rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada güvercin görmek ne demek? Rüyada güvercin görmenin anlamı nedir?

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK NE DEMEK?

Bir ruh ve güç hayvanı olarak karşımıza çıkan güvercin rüya tabirciliği ve semboller dilinde barışın ve huzurun sembolüdür. Rüyada karşımıza çıktığında tüm çatışmaların sona ermesi, içsel huzura kavuşma ve beklenen haberin alınmasının işaretidir.

Güvercin rüyaları daha şevkatli, sorunsuz ve daha doyurucu bir yaşamı müjdeler. Eğer yaşamınızda bir ikilem ve kararsızlık çıkmazı zamanında rüyanızda beyaz bir güvercin gördüyseniz bu sizin için sorun çözücü bir umut ışığının yaşamınızda belirmesini müjdeleyen bir rüyadır. Özellikle, rüyanızda gördüğünüz güvercin kendiliğinden gelip size konuyorsa sorunun hiç uğraşmadan olayların doğal akışıyla çözüleceğini müjdeler.

Rüyada görülen güvercinler aynı zamanda haberciler ve mesaj taşıyıcılardır.

Rüyadaki bir güvercin belki de size gelecek bir mektup, email ya da telefon görüşmesini de temsil edebilir. Güvercinin getirdiği her ne ise sizin için bir sorunu çözecek ya da size güzel bir haber getirecek. Fakat, bu yalnızca güvercinin güzel ve sağlıklı olduğu durumlarda geçerli. Hasta ya da çirkin bir güvercin bazen kötü bir haberin işareti de olabilir.

Rüyada görülen güvercinler aynı zamanda çatışmanın karşıtı diplomasinin ve tokalaşan ellerin simgesidir. Güvercini rüyasında gören kişi kararsız ise karar verir, düşmanı varsa barışır hatta gerekirse bir imza atmak ya da uzlaşmak için bir masaya oturur.

Rüyada özellikle beyaz renkli bir güvercin gören bilmelidir ki zaman ayrışma değil birleşme zamanıdır. Güvercin, semboller dili dışında da bir barış sembolü olarak kabul edilmiştir.

Tüm bunların yanı sıra rüyada güvercin benzersiz bir dost ve ortaktır.