Rüyada kişinin hasta ve hastalık görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada hasta görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada hasta ne demek? Rüyada hasta görmenin anlamı nedir?

RÜYADA HASTA GÖRMEK NE DEMEK?

Olumsuz bir rüya gibi gözükmesine rağmen anlamı oldukça olumludur. Hayra yorulması gereken bir rüyadır. Bu rüya kişinin tüm hastalıklardan kurtulacağı anlamına gelmektedir. Manevi anlamda yaşanan üzüntülerin ise son bulacağına işaret etmektedir.

Kişinin hastalıklarının sona ereceğine işaret etmekte olan bir rüyadır. Yakın zamanda olumlu ve güzel bir haber alınacağına işaret etmektedir. Hayra yorumlanmaktadır.

Son dönemde yaşanan üzüntülü olayların son bulacağına, manevi anlamda olumlu gelişmeler yaşanacağına ve kişinin kendini artık huzurlu hissedeceğine yorumlanmaktadır. Kişinin kendini artık sağlıklı ve huzurlu hissetmesine işaret etmektedir.

Eğer sağlıklı bir kişi bu rüyayı görmüş ise yakın zamanda küçük bir hastalık geçireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Eğer başka birinin hasta olduğu görülür ise bu durum sağlığa yorumlanmaktadır. Bu kişi yakın zamanda birinin güzel bir haberini alabilmektedir. Rüyada birinin hasta olduğunu görmek sağlık ve huzurla yorumlanan bir rüyadır.

Rüyada çok hasta olmak oldukça güzel bir anlama gelmektedir. Yakın zamanda kişinin hastalıklarından kurtulacağına, yeni ve sevinçli durumların yaşanmasına ve aile içerisinde huzura işaret etmektedir. Fakat bazı durumlarda rüyanın gidişatına bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.