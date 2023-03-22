Rüyada hasta olduğunu görmek ne demek?

Rüyada bir şehir halkının tamamının hasta olduğunu ve çalışacak kimse bulunmadığını görmek, o şehrin düşman tarafından istilâ edileceğine işarettir.

Rüyada hasta çocuğun şifa bulduğunu görmek, o çocuğun ölümüne delâlet eder.

Rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Ömrü uzun, hayatı güzel, malı çok olur. Üzüntü, sıkıntı içindeki adamın rüyada hasta olduğunu görmesi, üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada tanıdığı bir adamın hasta olduğunu görmek, o zatın hasta olacağına işarettir

Rüyada halkta görülen veba gibi salgın hastalıklar, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin durgunluğuna, günah ve nifaka tabir edilir.

Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, batıl ve bozuk şeylerle çok uğraştığına delâlet eder.