Rüyada hastane görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada hastane görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada hastane görmek ne demek? Rüyada hastane görmenin anlamı nedir?

RÜYADA HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane bilinçaltımızın inşa ettiği derdimize derman aramak için başvurduğumuz bir merci metaforudur. Hastane, aynı zamanda ruhumuzun ve bilinçaltımızın iyileştirici ve çözüm bulucu yanını temsil eder. Rüyada hastanede olan her olay ya da hastanedeki kişiler rüya sahibinin yaşam yolculuğunda karşılaştığı problem çözücü mekanizmalar ya da yapı taşlarının sembolleridir.

​Rüyada hastane derdimize devayı bulacağımız bir sürece girişi müjdeler. Ayrıca yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan bazı sorunları çözücü yardım ellerinin uzanması ilgilidir. Bu sorun çözücüler bazen günlük yaşamımızda karşılaştığımız fırsatlar, kişiler, aldığımız tavsiyeler ya da başvurduğumuz tüm merciler olabilir. Kısacası, hastane aslında yaşamımızda onarmamız gereken bölümleri onarma şansının ve umut ışığının doğduğunun işaretidir. Rüyasında hastane görenin derdine deva bulunmuştur fakat sorunun çözülmesi için sabırlı olması ve beklemesi gerekir.

​Hastane rüyaları aynı zamanda bize yaşam yolculuklarımızdaki iyileşme ve sorunların düzelme süreçleri hakkında bilgi getirir. Aynı zamanda pes etmememiz ve çözüm arayışına devam etmemiz konusunda uyarıda bulunur. Bu rüya bize sorunun birden değil kademe kademe zamanla çözüleceğini söyler. Fakat bu rüyaları yorumlarken hastanenin durumuna ve hastanede yaşadığımız olaylara yani rüyanın senaryosuna bakmalıyız.

Hastanede iyileşme sürecinin devam ettiğini gördüğümüz rüyalar hayatımızda her şeyin zamanla yoluna gireceği müjdesini bize getirir. Hastanede kaos, yangın ya da kötü bir olay yaşanması ise çözüm sürecinde yaşanacak aksaklıklara işarettir.

Rüyada hastaneye gittiğini gören bir sorununa çare için arayışa girer. Bazen hastane bir çözümün yanı sıra ya da çözümü bize verecek merci ya da kişinin sembolü de olabilir.

Hastane dahil tüm binalar bazen insan bilinçaltını ya da düşünce departmanlarını temsil eder. Bu durumda hastanedeki her oda, hastane çalışanları ya da yaşanan olaylar aslında bize çözümü sunacak kişi ya da merci tarafından bir bakış açısı sunar.

Rüyada hastanede bize yardımcı olmak için can atan doktor ya da hemşireler sorunumuzun biz istemesek de kolaylıkla çözüleceğini müjdeler.

Yüzümüze bakmayan ya da asık suratlı doktor ya da hemşireler ise bu mercide işimizi gördürmek için çok çaba sarf edeceğimize işaret eder.