Rüyada kişinin hemşire görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada hemşire görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada hemşire ne demek? Rüyada hemşire görmenin anlamı nedir?

RÜYADA HEMŞİRE NE DEMEK?

Rüyamızda karşımıza hemşire kılığında çıkan bu şifacı arketipi fiziksel, ruhsal ya da duygusal anlamda bizi çözüme yönelten bir kişi ya da merci sembolüdür.

Hemşire arketipi her zaman bize yol gösterici ya da işimizi kolaylaştırıcı bir sembol olmuştur. Fakat, rüyadaki hemşire daima bir kişinin sembolü değildir. Bazen bize yardımcı olacak bir arkadaş, bazen annemiz hatta yalnızca iç sesimiz bile olabilir.

Rüyasında hemşireyi gören çözümün ya da en azından kendisine gösterilecek bir çözümün var olduğunu hatırlamalıdır.

Hemşire şefkatli, sabırlı ve yumuşaktır. Yaşam yolculuğumuzda şifayı ayağımıza kadar getirecek bir kişi ya da merci metaforudur. Belki de rüyanızda hemşire gördüyseniz çözümü aramanıza bile gerek yok, o sizi bulacak.

Özellikle de rüyada bir hemşire ilaçları size getiriyor hatta içmenize yardımcı oluyorsa bilin ki bütün taşlar yerine oturacak iyileşme sürecinde ilerleme kaydedilecek.