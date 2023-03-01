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Rüyada incir görmek ne demek? Rüyada incir görmenin tabiri nedir?

Rüyada incir görmenin olumsuz ve olumsuz tabirleri bulunuyor. İşte rüyada incir görmenin anlamları…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:41
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Rüyada incir görmek ne demek. Rüyada incir görmenin tabiri nedir

Rüyada incir görmek ne demek? Rüyada incir görmenin tabiri nedir?
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Rüyada incir görmek kısmet anlamına geliyor. Rüyada görülen incir kurtluysa dedikodu ve kıskançlığın habercisidir.

Rüyada mevsiminde incir yemek, güzel bir rüyadır, mutluluk, evlenmek olarak yorumlanır.

Rüyada kuru incir görmek zenginliğin artacağına işaret eder.

Rüyada kendisini incir yerken görmek, aşk yaşayacağınız anlamına gelir.

RÜYADA İNCİR GÖRMEK

Rüyada incir görmek, helal mala, rızka, menfaata, çok nimete delâlet eder.

Rüyada incir ağacı görmek, İslâm düşmanlarının iltica ettiği zengin ve çok menfaatli bir kişiye işarettir.

Rüyada incirden az bir şey yediğini görmek, kolay elde edilen rızık ile tâbir olunur.

Rüyada incir ağacının altında oturduğunu veya ağacın gövdesine dayandığını görmek, hayır ve ihsan sahibi bir kimseye iltica etmeye alâmettir.

Denilmiştir ki: Rüyada bahçesinde birkaç incir ağacı olduğunu görmek, rızka, menfaate ve kolay geçime delâlet eder. Ocağına incir ağacı diktiğini görenin hanesi harap olur.

Rüyada incir ağacının kökünden kuruduğunu görmek, âlim, fazıl ve kerem sahibi bir kimsenin ölümüne işarettir.

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