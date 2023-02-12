Rüyada kişinin kendisini kaçtığını görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada kaçtığını gören sıkıntı ve sorunlardan uzaklaşmak ister. Peki, rüyada kaçmak ne demek? Rüyada kaçmanın anlamı nedir?

RÜYADA KAÇMANIN ANLAMI NEDİR?

Rüyada kaçmak hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Rüyayı gören kişinin yaptığı hatalardan ders alarak döneceğine dini görevlerini yerine getireceğine ve yanlış yollardan kaçınacağına, belalardan ve kazalardan uzaklaşacağına işaret eder.

Mevki, makam ile saygınlık sahibi bir kişinin rüyasında kaçtığını görmesi, o kişinin işlerinde ve kariyerinde çok daha fazla başarılı olacağı anlamına gelir.

Bir kimse rüyasında belalı ve sonuçları büyük olacak bir kavgadan kaçıyorsa çekilen zorluklarla beraber sıkıntılardan da arınacağına anlamına gelir.

Rüyada kendinin kaçtığını görmek, eskiden olan ve size çok sıkıntılar yaşatan bir olayın etkisinden kurtulamadığınız anlamındadır.

Koşarak kaçtığını görmek, aklın sayesinde bütün sorunların üstesinden geleceksiniz demektir.

Eğer bir yerden kaçmaya çalıştığınızı, fakat bunu başaramadığınızı gördüyseniz, birtakım sahtekar insanlar yüzünden sıkıntı yaşayacağınızın işaretidir. Kişinin zekasını kullanarak, sorunlardan sıyrılacağını işaret eder. Kaçtığı yere göre de yorumlanır. Evden kaçıyorsa hayatı ile ilgili değişikliktir.

RÜYADA KAÇIP SAKLANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kaçıp saklanmak kişinin geçmiş dönemde yaşadıklarıyla yüzleşmekten kaçtığına inanılır. Genellikle alimler bu rüyanın anlamının rüya sahibinin kaçtığı kişiye bağlı olarak şekillenebileceğini belirtmiştir. Örneğin rüyada kaçılan kişi kadın ise yorum farklı erkek ise farklı olabilir. Eğer rüya sahibi bu kişiyi tanıyorsa gündelik hayatta bu kişi konusunda dikkatli olmalıdır.