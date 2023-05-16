Rüyada kale görmek ne demek? Rüyada kale görmek neye işaret?

Rüyada kale görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada kale görmek ne demek? Rüyada kale görmek neye işaret?

Rüyada kale görmek sıkıntılardan kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada uzaktan da olsa bir kale görmek bir yerden başka bir yere taşınacağınıza delalet eder.

Rüyada kale görmek düşmanlardan korunacağınıza yorumlanır.

RÜYADA KALE GÖRMEK

Rüyada kale görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye tabir edilir.

Rüyada bir kaleye girdiğini görmek, ibadet ve taata ve korkudan emin olmaya alâmettir.

Rüyada kale içinde hapis olduğunu görmek mülke işaretken bekar biri için evlenmeye anlamlandırılır.

Rüyada bir kale yaptığını görmek, düşmandan korunmaya, haramlardan uzak kalmaya, nefsini zillet ve beladan muhafazaya delâlet eder.

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