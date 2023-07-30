Rüyada kişinin kale görmesi kişinin dış dünyaya karşı sergilediği tutum ve tavırları temsil etmektedir. Peki, rüyada kale ne demek? Rüyada kale görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KALE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada görülen kale aslında rüya sahibinin kendisini ve dış dünyaya karşı duruşunu temsil eder. Bu yüzden kalenin duruşu, sağlamlığı ve rüyada tam olarak nasıl görüldüğü bu rüyanın yorumunda önemlidir.

Rüyada görülen kale aynı zamanda dış dünyaya karşı sergilediğimiz sağlamlık durumu, tutumlarımız, sağlığımız ve bedenimiz hakkında bilgi sunar. Bu sebeple kırık dökük ve eski bir kale bazen yaşlanmanın ya da sağlık sorunlarının temsilcisi olabilir.

Rüyada sağlam bir kale ise zinde duruşun, sağlamlığın ve dışarıdan gelen etkilere dayanıklılığın simgesidir. Kalenin sağlamlığı kapsamına sadece fiziksel sağlık girmez. Sağlam bir kale aynı zamanda düşmanlara karşı dik duruş ve hayatımızın herhangi bir alanına yapılacak saldırılara karşı dayanıklı olduğumuzu ve ruhsal anlamda bir çöküş yaşamadığımızı da gösterir.

Rüyada görülen kalenin duvarları bilinçaltının kendi çapında inşa ettiği savunma mekanizmalarıdır. Bu rüyanın yorumunda duvarların ne kadar sağlam ya da kalın olduğuna ve dışarıdan gelecek darbelere karşı nasıl tepki verdiğine bakılmalıdır.

Bazı durumlarda duvarların aşırı kalın olması iç dünyayı aşırı derecede gizleme, iletişim sorunları ve kalbini partnere tam anlamıyla açamamaya da işaret olabilir.

Asla içine girilmeyecek gibi inşa edilmiş bir kale bazıları için asla fethedilmeyecek bir kalbe ve asla kendisine aşık olmayacak bir partnere karşı uyarıdır. Bu partner kalbini savunmaya ve korumaya almıştır ve kalbine girişe kendi çapında zihinsel engeller koymuştur.

Rüyada görülen kale aynı zamanda sahip olduğumu maddi manevi her şeyin temsilcisidir. Ruhumuz, bedenimiz, sağlığımız, kazanımlarımız ve tüm hayatımızla ilgili bilgiler rüyadaki kalede gizlidir.

Rüyadaki kalenin odaları bilinçaltının hayatı bir nevi kategorilere ayırma ve bu kategoriler içerisine kişi ve olayları yerleştirme şeklidir.