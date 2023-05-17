Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmek neye işaret?

Rüyada kan görmek savaş ve felaket haberlerine işarettir.

Rüyada kan görmek hayal kırıklığına delalet eder.

Rüyada kan görmek arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada kan görmek üzüntüya tabir edilir.

Rüyada kan aldırmak biraz dinlenmeniz gerektiğine işarettir.

Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir.

Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur.

Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının döküleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, kedere delâlettir.