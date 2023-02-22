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Rüyada kar görmenin tabiri nedir? Rüyada kar görmek ne demek?

Rüyada 4 mevsim görülebilir. Peki rüyada kar görmenin çok kar yağdığını görmenin anlamı nedir?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:01
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Rüyada kar görmek ne demek. Rüyada kar görmenin anlamı nedir

Rüyada kar görmenin tabiri nedir? Rüyada kar görmek ne demek?
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Rüyada kar görmek hem iyi hem de kötü şeylerin habercisidir. Rüyada kar görmek iki şekilde yorumlanır. Kışın görülen kar rüyaları iyiye yorulur, mevsimsiz görülen kar ise olumsuz, kötü şeylerin olacağına yorulur.

Eğer bir kimse kışın rüyasında kar görürse, hayatının değişeceğine güzel günlerin yakın olduğuna dertlerin biteceğine yorumlanır.

Eğer mevsim dışı kar görülürse tam tersi kişinin hayatının alt üst olacağına işarettir.

Rüyada pencereden yağan karı seyretmek sorunların ve üzüntünün çok kısa sürede son bulacağına ancak bir tehlike atlatılacağına delalet eder.

Karda ayak izlerini görmek, güzel bir sürprizle karşılaşılacağına yorumlanır. Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.

RÜYADA KAR GÖRMEK

Rüyada üzerine kar yağdığını görmek, uzun bir yolculuğun habercisidir.

Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder.

Rüyada karın çok yağdığını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetinezulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine yorumlanır.

Az kar yağdığını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada karın üzerinde uyuduğunu görmek, hapsedilmeye delalettir.

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