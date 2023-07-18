Rüyada kedi ne demek? Rüyada kedi görmenin anlamı nedir?

En çok araştırılan rüyalardan biri olan rüyada kedi görmek bazen kötüye bazen de iyiye işaret etmektedir. Rüyada kedi görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada kedi ne demek? Rüyada kedi görmenin anlamı nedir?

Rüyada kedi ne demek? Rüyada kedi görmenin anlamı nedir?

Rüyada kedi sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada kedi görmenin duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada kedi ne demek? Rüyada kedi görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KEDİ NE DEMEK?

Yorumcular rüyada kedi görmek tabirini, ne şekilde görüldüğüne bağlı olarak bazen iyiye bazen de kötüye tasvirini yapmaktadır. Ayrıca rüya tabircileri arasında da en çok anlaşmazlığın bulunduğu konulardan biri de kedi rüyasıdır.

İslami rüya yorumcularına göre Rüyada kedi görmek hizmetçi veya düşman olarak tanımlanır.

Genel anlamda rüyada görülen kedi, ev halkından bir kimseye işaret edilmiştir.

Kedi rüyasına kederlenmek, hüzünlenmek ya da hastalık manasında tabir eden de olmuştur. Kişinin rüyasında kedi görmesi hilebaz, kurnaz, sinsi bir kimseye işaret sayılır. Bazen ise kötü bir kadın olarak tanımlanır.

Rüyada kedi yavrusu görmek çocukların mutluluğuna işarettir.

Kedinin büyüğü hizmetçiye, yavrusu çocuklara alamettir. Rüyada kedi yavrusu görmeniz malınızın bereketleneceğine işaret eder.

Rüyada görülen yavru kediler kişinin kendi ailesiyle yaşadığı mutluluğu anlatır. İbn-i Şirin'in yaptığı yoruma göre, rüyada yavru kedi görmek, ev halkından birisi ile yorumlanır.

Kedi ile kedi yavrusu rüyası aynı anlama gelmektedir. Rüyada yavru kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok çalışan kadına delalet eder. Yine yavru kedi bahtın açıklığına ve aileye katılacak bir çocuk manasına gelir. Kedi yavrusu evlada işarettir. Anne kedi ve yavrularını bir arada görmek; endişe ve rahatsızlığa işarettir.

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