Rüyada keman görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada keman görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada keman görmek ne demek? Rüyada keman görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KEMAN GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada keman görmek ya da keman sesi duymak bilinçaltımız tarafından oluşturulan “yaşamımızdaki yükselen sesler” metaforudur. Aslında rüyamızdaki tüm enstrümanlar gibi keman da yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan kişiler ve bu kişilerden duyduğumuz sözler, aldığımız duyumlar ya da şikayetler hakkında bilgi getirir.

Elegan enerji ve romantizmin sembolü olarak görülen bu telli çalgı aynı zamanda aşk hayatımıza dair bazı duyumlar almamıza ya da partnerimizden gelecek romantik mesajlara da işaret edebilir.

Rüyada bir kemanla romantik müzik çalındığını duyan kişinin partnerinden güzel ve romantik sözler işitmesi olasılığı vardır. Fakat bir kemanla kulak tırmalayıcı bir müzik çalındığını duyan kişinin sevdiğinden kötü, kırıcı ya da hoşuna gitmeyecek sözler duyar.

Rüyada kemanla güzel müzik yapılması ve bu müziği dinlemek jest, iltifat, güzel haberler ve başkalarından duyulan güzel sözlerle ilgilidir.

Rüyada bir kemanın kulak tırmalayıcı ya da kötü mü çıkardığını duymak ise kötü duyumlar, şikayetler ve tadımızı kaçıracak sözlerin sembolüdür. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için kemanla yapılan müziğin bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız.

Rüyada kemanla güzel bir melodi oluşturulması ve bu melodiyi dinlemek iyi ruh haline, kötü gidişatın düzelmesine, güzel grup çalışmaları ve uyumlu kişilerle haşır neşir olmaya ve ruhsal uyuma işarettir. Ancak iç karartıcı ya da hüzünlü bir melodiyi dinlemek kötü haber almaya, iş ortamında uyumsuz kişilerle çalışmak zorunda kalmaya ve dolayısıyla içsel huzursuzluğa işaret eder.

Rüyada duyduğumuz keman melodisi aslında iç dünyamızın ve ruh halimizin yansımasıdır.

Keman rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir.