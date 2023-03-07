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Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?

Rüyada kerpiç görmenin hem iyi hem de kötü anlamları bulunuyor.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:49
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Rüyada kerpiç görmek ne demek

Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
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Rüyada görülen her kerpiç, rüya sahibinin kadir ve miktarına göre, yüz veya bir, yahut on dirhem ile tâbir olunur.

Rüyada binada olan kerpiçleri görmek, rüya sahibinin yakınlarına ve çocuklarına delâlet eder.

Kerpiç rüyası, rüya gören için bir maldır.

Rüyada henüz binaya konmamış kerpiç görmek mala; binaya konmuş kerpiç iyi amele ve dine işarettir.

RÜYADA KERPİÇ GÖRMEK 

Rüyada binadan bir kerpicin düşmesi, orada bulunan bir hastanın ölümüne veya orada meydana gelecek perişanlığa yorumlanır.

Rüyada kendisinin kerpiç yaptığını görmek, mala, mülke ve rızka delâlet eder. Yine rüyada kerpiç yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek çocuklarının çok olacağına alâmettir.

Rüyada kerpiçten bir bina yaptığını görmek, halk üzerine reis olmaya alâmettir. Rüyada binada olmayan ve fakat bir yerde yığılı kerpiç görmek, altına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kerpiççiyi görmesi, o kerpicin miktarınca mal biriktiren bir adama tabir edilir. Rüyada kerpiç kesip kuruttuğunu görmek ve bir yere toplamak, mal biriktirmeye işarettir.

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