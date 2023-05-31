Rüyada kibrit görmek ne demek? Rüyada kibrit görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kibrit görmek umulmadık zamanda yaşamınızda önemli değişikliklerin olacağına işarettir.

Rüyada kibrit görmek genç bir erkek iyi bir para kazanacağına delalet eder.

Rüyada kibrit görmek yeni bir işe gireceğine yorumlanır.

RÜYADA KİBRİT GÖRMEK

Rüyada kibrit görmek orta yaşlı bir erkek için başkalarının sebep olacağı bir tartışmaya alamettir.

Rüyada kibrit görmek bekar bir kız için çabuk gerçekleşen ve mutluluk getiren evlilik demektir.

Rüyada kibrit görmek evli bir kadn içinse, aile içinde kavgaya ve bazı rahatsızlıkların olacağına yorumlanır.

Rüyada kibriti yanıyor veya kendisi yakıyor görmek, talihinin açıklığına ve iyi hale delâlet eder.

Sönmüş kibrit görmek, üzüntü ve kedere işarettir.