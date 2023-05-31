Rüyada kilim görmek ne anlama geliyor? Rüyada kilim görmek ne demek?

Rüyada kilim görmek bazı insanlara ihtiyaç duyulacağına işarettir.

Rüyada büyük ve yeni bir kilim görmek, rızkın genişliğine ve rütbenin yüceliğine delâlet eder.

Rüyada kilim görmek elbiseye ve insanı muhafaza edecek şeylere de alamettir.