Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek görmenin anlamı nedir?

Rüyada kişinin köpek görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada köpek görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada köpek ne demek? Rüyada köpek görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KÖPEK GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

Rüyada hayvanlar genellikle olayların oluş biçimleri, hayatımızdaki tüm enerjiler ve yaşam yolculuğumuzda kaderin önümüze çıkardığı tüm engel ya da durumlar hakkında bilgi sunar.

Rüyada bir köpeğin ortalarda dolaşması aslında bir kişinin ya da bir olayın hayatımızı geçici bir süreliğine meşgul etmesinin altını çizer. Köpek tepkisiz ve zararsız bir şekilde dolaşıp gidiyorsa gelip geçici ufak bir detaya işaret eder. Köpeğin saldırgan ya da agresif tavırlar sergilemesi ise yaşamımıza bir tehdit olarak algıladığımız bazı durumların varlığına ışık tutar.

Tehditkar, saldırgan veya dişlerini gösteren bir köpek daima korkularımızın, düşmanlarımızın ya da karşımıza çıkan engellerin temsilcisidir. Bu tip rüyalar aynı zamanda düşmanlarımız ya da karşı tarafın bakış açısı hakkında ipuçları getirir. Aslında rüyada köpeğin davranış biçimi düşmanın ya da karşımızdaki engelin durumunu temsil eder. Dişlerini gösteren köpek amacımıza giden yolda bir adım daha ileri gitmemizi engellemeye çalışan her şeyin ya da herkesin temsilcisi olabilir. Bazen rüyadaki köpek düşmanlarınızın içgüdüsel tepkilerinin yansımasıdır.

Tüm bunların yanı sıra köpek daima eril enerjinin kedi ise dişil enerjinin temsilidir. Eğer rüyadaki köpek bir düşmana işaret ediyorsa bu düşman büyük bir ihtimalle bir erkektir.

Aynı zamanda kedi-köpek rüyalarında köpek daima daha güçlü ve daha yırtıcı bir düşmanı temsil ederken kedi bizi yok edecek kadar gücü olmamasına rağmen sadece sinirimizi bozacak ya da önümüze ufak bir engel çıkararak bize ufak çaplı zarar verebilecek tüm kişi ya da engelleri temsil edebilir.

Bazen yaklaşan köpeğin niyetini anlamakta zorlanılabilir. Niyetsiz yaklaşan köpek için düşman edinilmesi kuvvetli muhtemel olurken, ısırma içgüdüsü bulunmayan köpeğin yaklaşması, iş hayatında başarılı olunacağını gösterir.