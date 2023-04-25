Rüyada kişinin koştuğunu görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada koştuğunu gören rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada koşmak ne demek? Rüyada koşmanın anlamı nedir?

RÜYADA KOŞMAK NE DEMEK?

Rüyada koşmak yaşam yolculuğumuzda bir amaca doğru ilerleyiş hızımızın artmasını temsil eden bir metafordur. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde hızlı gelişmelerin cereyan edeceğini hatırlatır. Bir başka deyişle, rüyasında koştuğunu görenin hayatında bir şeylerin ilerleyiş hızı artar.

Rüyada koşmak aynı zamanda bir istikamete doğru hızla ilerlemek ve bazı engelleri aşmakla ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı gören nereye koştuğuna, kiminle koştuğuna ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Beraber koştuğumuz herkes yol arkadaşlarımız, yanımızda duran yardımcılar ve bizimle aynı amaca doğru ilerleyen bireyleri temsil eder.

Yolda koşarken ayrıldığımız herkes gerçek hayatta yol ayrımları, vazgeçtiklerimiz ve karar değişikliklerinin sembolüdür.

Rüyada koşmak aynı zamanda seyahat, değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma hızlı geçiş gibi unsurlara değinir.

Bu rüyayı gören için koşmaya başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir. Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete koşan kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan koşma eylemleri ise bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.

Nereye gittiğini bilmeden koşmak kararsızlık, yönsüzlük ve sonu başarısızlık olacak gidişatın simgesidir.

Koşarken yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir.