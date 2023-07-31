Rüyada kraliçe görmek doğrudan kontrol ve otoriteyle ilişkilendirilir. Rüyada görülen kraliçe bazen anne sembolü de olabilir. Peki, rüyada kraliçe ne demek? Rüyada kraliçe görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KRALİÇE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kraliçe hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını etkileme ve kontrol etme gücüne sahip arketipteki bir kadının simgesidir.

Gerçek hayatımızdaki güçlü, otoriter, yetkili, zengin ya da kontrol sahibi tüm kadınlar rüyada bize kraliçe kılığında görünürler. Kısacası kraliçe rüya sahibinin hayatında son derece önemli hatta hayatını yönlendirme gücüne sahip bir kadını temsil eder.

Rüyada görülen kraliçe bazen anne ya da patroniçe sembolüdür. Fakat kraliçenin temsil ettiği anne ailenin kontrolünü elinde tutan, hanım ağa ve otoriter bir kişiliktir ve verdiği kararlar hane üzerinde etkilidir.

Rüyadaki kraliçe aynı zamanda tabiat anayı, toprağın cömertliğini ve vericiliğini temsil eder. Rüyada bize kraliçe kılığında görülen kadın aslında hayatımızı şekillendirecek güce sahip bir kadındır. Bazen verdiği tavsiyeler ya da hediyeler rüya sahibi için değerlidir.

Rüyada görülen kraliçe bazen rüya sahibi için güç ve yetkinin aslında bir kadının elinde olduğunun hatırlatıcısıdır. Kişinin hayatında açılması gereken kilitli kapılar varsa bu anahtarlar bir kadının elindedir ve bu rüyanın sahibi bir sorunu çözmek istiyorsa bu kadından yardım istemelidir.

Rüyada kraliçe görmekten çok kraliçenin nasıl görüldüğü de önemlidir. Hırçın, gaddar ya da zalim bir kraliçe görmek elindeki gücü kötüye kullanan bir kadına, iyi ve hoş hareketlerde bulunan bir kraliçe rüya sahibini her zaman yardım isteyebileceği güçlü bir kadınla bağlantısı olduğuna delalettir.

Rüyasında sırtı dönük, asık suratlı ya da sert tavırlar içerisinde bulunan bir kraliçe ise rüya sahibinin bir kadından yapacağı ricanın reddedilmesine delalet eder.