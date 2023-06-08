Rüyada kundura görmek ne demek? Rüyada kundura görmenin anlamı nedir?

Rüyada yeni bir kundura aldığını görmek, hayırlı ve sevindirici yolculuğa delâlet eder.

Rüyada kunduracıyı görmek, halk arasında simsarlık eden ve insanların arasını bulan bir kimseye işarettir.

Rüyada kunduracı görmek halkın umur ve hususatmda yani işleri hususunda herkese iyilik eden bir zata delâlet eder.

Rüyada yeni bir kundura giymek kişinin evleneceğine yorumlanır.

Rüyada yeni bir kundura görmek servet sahibi olacağına tabir edilir.

Rüyada eksi bir kundura görmek kimin derde düşeceğine delalettir.