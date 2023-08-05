Rüyada künefe görmek kişinin yakın zamanda alacağı güzel bir habere işaret etmektedir. Künefe rüyasında olduğu gibi tatlı rüyalarının da yorumları benzerlik gösterir. Peki, rüyada künefe görmek ne demek? Rüyada künefe görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KÜNEFE GÖRMEK NE DEMEK?

Künefe tatlısı gördüğümüz rüyalar uzun vadeli mutluluklara değinmekten ziyade anlık küçük zevklerle ilgili mesajlar getirirler.

Rüyada künefe gördükten sonra size biri güzel bir haber verecek ya da ufak bir jest yapacak ve o anda mutlu olup hemen bu mutlulukla vedalaşacaksınız. Çok uzun vadeli bir mutluluktan ziyade künefe tatlısı rüyalarının bize getirdiği mutluluk yalnızca ana hitap edecek, bize bir anlık adrenalin verecek müjdelerdir.

Rüyada gördüğümüz künefe tatlısı içgüdüsel olarak bizi çağıran ve davet eden her şeyin simgesi olabilir. Mesela, bir erkek için aşırı teşhir edici bir kadın. Ya da çok büyük bir arzumuz ya da hayalimiz aslında bize rüyada gördüğümüz künefe tatlısı kadar yakındır. Fakat künefe tatlısını yemiyor isek hala bizim değildir. Belki de rüyadaki künefe tatlısı bir miktar parayı sembolize ediyor. Çok ihtiyacınız var fakat hala arzu ettiğiniz parayı elde edemiyorsunuz. İşte bu durumda rüyanızda uzakta duran ve yiyemediğiniz bir künefe tatlısı görebilirsiniz.

Eğer künefe tatlısını yiyorsanız küçük bir mutluluktan siz de nasibinizi alacaksınız. Fakat bir künefe tatlısına uzaktan bakıyorsanız şimdilik arzularınıza ulaşamayacaksınız.