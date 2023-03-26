Rüyada kişinin kuş görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada kuş görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada kuş ne demek? Rüyada kuş görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KUŞ GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJLAR

-Zirve

-Amaç

-Haber

-Başarı

RÜYADA KUŞ ANLAMI NEDİR?

Rüyada kuş ya da kuşlar erişilmez olguların ve yükselme kapasitesinin temsilcisidir. Bilinçaltımız için kuş “uçabilir hayvan” algısıdır. Dolayısıyla aslında kuş gördüğümüz rüyalar bize yükselme ve yücelme kapasitemiz hakkında bilgi verirler.

Rüya tabirciliğinde de gökyüzünde uçan ve bize uzak kuşlar aslında uzak diyarlardan bize ulaşan enerjilerin simgesidir. Tüm bunların yanı sıra kuşlar hava elementine mensup semboller olduklarından daima iletişim, haber ve zihinsel aktivitelerin sembolleridir.

Rüyada evinde ya da yakınında tek bir kuş görmek ve bu kuşun uçmaması bazen bir haber ya da fırsatın rüya sahibinin ayağına gelmesinin temsilcisidir.

Gökten bir kuşun yere inmesi ve rüya sahibine yaklaşması çok yüksek mevkideki önemli bir şahsın rüya sahibinin ziyaretine özellikle gelmesi veya çok büyük bir fırsatın rüya sahibinin ayağına kadar gelmesine işarettir ve çok hayırlı bir rüyadır.

Evine kuş girdiğini girenin hanesine neşeli bir haber girer ya da haneden birinin hamile kalma olasılığı bulunur.

Rüyada omzuna kuş konan büyük bir fırsat yakalar ve talih kuşu başına konar.

Rüyada kuş görmek bazen ani bir ilham ya da rüya sahibinin aklına hiç yoktan bir fikrin gelmesine delalet eder. Rüya sahibi bu ilhamı ya da fikri değerlendirir ve sonuna kadar takipçisi olursa kaderde yükselmesi ve zengin olması ihtimali bulunur.

Bazen rüyada kuş çok ufak gibi görülen fakat yakalandığı zaman aslında çok büyük olduğu anlaşılacak bir fırsatın temsilcisidir.

Kuş aslında bizi ya da öz güvenimizi yükseltecek ve yüceltecek tüm fırsat ya da haberlerin temsilcisidir. Rüyasında kuşu yakınında gören çevresindeki tüm fırsatlara bakmalı ve hangisinin kendisi için en hayırlısı olduğunu anlamaya çalışmalı ve bu fırsatı hemen yakalamalıdır. Çünkü, kuş her ne kadar ufak gibi görülen büyük fırsatların temsilcisi olsa da çok hızlı hareket eden ve çabuk bir hayvan olmasından dolayı bu fırsatın bir an önce kaçmadan yakalanması gerektiği konusunda da bizi uyarır.

Tüm bunların yanı sıra rüyada kuşlar aslında yükselme kapasitemiz hakkında ipucu sunarlar. Gökyüzündeki kuşların çok yüksekte olması rüya sahibinin çok büyük potansiyel ya da yeteneklere sahip olduğu ve bu yetenekleri kullandığı taktirde kariyerde çok yükselebileceğinin altını çizer.

Rüyada yüksekteki kuşlara bakmak aslında henüz ulaşılmamış zirvelere bakmak gibidir. Bazı yorumculara göre kuşlar hayalperestlik ve asla ulaşılmayacak zirvelere bakmanın temsilcisidir.

Rüyasında çok yüksekte uçan kuşların daha sonra aşağıya inmesi çıtayı alçaltmak ya da bazı amaçlarda daha gerçekçi düşünerek daha az ile yetinmektir.