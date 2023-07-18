Rüyada mahsur kalmak sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada mahsur kalındığını görmenin duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada mahsur kalmak ne demek? Rüyada mahsur kaldığını görmenin anlamı nedir?

RÜYADA MAHSUR KALMAK NE DEMEK?

Rüyada bir yerde mahsur kalmak bizi engelleyen ve sınırlandıran yaşam tarzı metaforudur. Bu rüyayı genellikle yaşamda bir noktadan başka bir noktaya ilerleyemediğimiz ve çözüm üretemediğimiz zamanlarda görürüz. Fakat, rüyalar zihinsel alemin ürünleridir dolayısıyla bu rüya bize aslında bir çıkış yolu olmadığını söylemez, belki de yaşanan durum sizin tarafından böyle algılanmaktadır.

Rüyada mahsur kalmak genellikle mevcut koşullara bakıldığında kapana kısılmış hissetmenin işaretidir. Şu anda net bir çıkış yolu var gibi görünmüyor olabilir ya da seçeneklerinizin sınırlı olduğunu hissedebilirsiniz. Mahsur kalma rüyaları genellikle mevcut durumdan bir çıkış yolu olmadığını düşünmenin ürünüdür.

Mahsur kalma rüyaları sembolik olarak seyahat etme, uzaklara gitme rüyalarıyla tam anlamıyla zıttır. Uzaklara gittiğimiz rüyalar yaşamda bir A noktasından B noktasına hareket etmeyi sembolize eder. Mahsur kaldığımız rüyalar ise bunun tam tersine bulunduğumuz noktadan şimdilik uzaklaşmanın mümkün olmadığının altını çizerler. Ya da en azından yaşanan duruma sizin bakış açınız böyledir. Elbette rüyalar yalnızda rüya sahibinin zihninin yansımasıdır. Belki onlarca çıkış yolu mevcut fakat siz bunları göremiyorsanız zihniniz sizin için rüyanızda bir mahsur kaldığınız bir yer inşa etmiş olabilir.

Mahsur kaldığımız rüyalar genellikle gerçekten sıkışmış olmanın değil sıkışmış hissetmenin işaretidir. Yaşadığımız dünyada sonsuz seçenek ve potansiyel vardır fakat siz onlara bakmadığınız sürece sıkışmış hissedersiniz.

Rüyada gördüğümüz hapis ve duvarlar yaşam yolculuğumuzda bizi engellemek için stratejik olarak örülmüş manevi duvarları sembolize eder.