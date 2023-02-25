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Rüyada nar görmek ne anlama geliyor? Rüyada nar görmenin tabiri nedir?

Rüyada nar görmenin birçok anlamı ve tabiri var. İşte rüyada nar görmenin anlamı…

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:52
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Rüyada nar görmek ne anlama geliyor?

Rüyada nar görmek ne anlama geliyor? Rüyada nar görmenin tabiri nedir?
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Rüyada nar görmek, ele geçecek altına işarettir. Rüyada nar görmek hayırlıdır.

Rüyada tatlı nar görmek, birikmiş mala, zevceye, bazen de imar edilmiş nahiyeye ve çocuğa alâmettir.

Rüyada bekâr bir kimsenin ekşi nar yediğini görmesi, zengin bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nar görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Toplu mal, b) Saliha zevce, c) Mamur memleket.

Olmuş narları toplamak, zenginliğe, hamları toplamak hastalık, üzüntüye yorumlanır.

RÜYADA NAR GÖRMEK

Rüyada nar görmek zenginliktir.

Nar rüyası, devlet reisi için şehir ile tâbir edilir ki, onu kırdığında bir şehri fetheder. Öyle ki, narın kabuğu o şehrin suru, da-neleri o şehrin insanı, içi de şehrin malıdır.

Hasta kimsenin rüyada narın kabuğunu yediğini görmesi, şifa bulmaya ve afiyete işarettir.

Nar rüyası birçok şekilde tâbir edilmiştir: a) Kilitli sandık, b) Bal arısı ve petek, c) Altın ve gümüş, d) Zevce, e) Sefer.

Rüyada nar ağacını kestiğini görmek, hısım ve akrabayı terk edip onlardan uzak durmaya delalettir.

Bazı kere de nar ağacı korku ve feryada işarettir. Rüyada nar çekirdeği görmek, kolaylıkla elde edilen rızka yorumlanır.

Genç kız rüyada ekşi nar yerse pekte hayırlı olmayan birisine aşık olacaktır.

Rüyada nar ayıkladığını görmek çok para kazanmak demektir.

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