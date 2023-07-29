Rüyada kişinin birini öldürdüğünü görmesi öldürdüğü şeye veya kişiye veda edeceğine işaret eder. Rüyada öldürmek değişim veya eskiyle bağını koparma anlamlarına da gelebilir. Peki, rüyada öldürmek ne demek? Rüyada birini öldürdüğünü görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÖLDÜRMEK NE DEMEK?

Rüyada öldürmek en genel anlamıyla kendi kendine son bulmayan bir süreci bir hamle ya da zor kullanarak bitirmek ve sonlandırmaktır.

Rüyasında birini ya da bir canlıyı öldürdüğünü gören kişi gerçek hayatta elindeki güç ya da yetkiyi kullanarak bir şeyi sonuna erdirir. Bazen birini ya da bir şeyi öldürmek o kişiyle yolları ayırmak, mekan değiştirmek ya da o kişiyi hayatından çıkarmak ve vedalaşmaktır.

Rüyasında birini öldüren aslında öldürdüğü kişiye veda eder.

Rüyada öldürmek aynı zamanda güç ya da zorbalık kullanmayla ilgili de olabilir. Kendiliğinden sona ermeyen bir süreç rüya sahibinin öldürücü hamleyi yapmasıyla sona erer ve bir sayfa bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.

Bazen öldürmek bir karar vererek eskiyle bağı koparmak, bir değişimi zoraki hayata geçirmek ve yeni bir safhaya başkalarının rızası olmadan ya da hazırlıksız bir şekilde geçmekle alakalıdır. Bir başka deyişle rüyada öldürmek gerçek hayatta değişim, boyut ya da mekan değiştirmeyle alakalıdır ve kişi için manevi ya da fiziksel anlamda bir göçe delalettir.

Rüyada öldürmek aynı zamanda kişi için bir sayfanın tam anlamıyla kapanıp yenisinin açılmasına delalettir. Tıpkı fiziksel alemden manevi aleme göç eden ruh gibi rüya sahibi de geçmişle ve geçmiştekilerle bağını koparır ve yeni bir hayata başlar. Bu rüyayı görenin bazen iş ya da ev değiştirmesi ya da yeni bir karar vererek hayatının tam anlamıyla değişmesi ihtimali de bulunur.

Rüyada öldürmek bazen gerçek hayatta sorun çözmek, bazı sorunları hayatta çıkarmak ya da gereksiz arkadaşlıkları bitirmekle alakalıdır. Rüyasında birini öldürdüğünü gören gerçek hayatta o kişiyle ilgili kafasını yoran bir sorunla vedalaşabilir ya da bazı şeylere artık kafa yormak zorunda kalmaz. Tanımadığı birini öldüren kişi kendisi için önemsiz fakat zihnini meşgul eden bazı görev ya da sorumlulukları üzerinden atar.