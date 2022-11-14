Rüyada ölüm veya ölü görmek sembolik açıdan bitişi temsil etmektedir. Rüyada görülen ölüm bir bitişi temsil ederek eskiyle bağı koparma anlamlarına gelmektedir. Pek çok anlamı olan rüyada ölüm görmek ne demek? Rüyada ölü görmenin anlamı nedir? Rüyada ölü görmek 2022 tabiri

RÜYADA ÖLÜM GÖRMEK

Rüyada ölüm en genel anlamıyla bir şeyin sembolik olarak sona ermesi ve geçmişe tam anlamıyla bir set çekme ile ilgilidir. Ölüm anında tıpkı ruhun bedenden ayrılması gibi kişi de bir şeyle ya da eski hayatıyla (geçmişiyle) bağını koparır ve yeni bir safhaya geçiş yapar. Bir başka deyişle rüyada ölüm gerçek hayatta değişim, boyut ya da mekan değiştirmeyle alakalıdır ve kişi için manevi ya da fiziksel anlamda bir göçe delalettir.

Rüyada ölüm aynı zamanda kişi için bir sayfanın tam anlamıyla kapanıp yenisinin açılmasına delalettir. Tıpkı fiziksel alemden manevi aleme göç eden ruh gibi rüya sahibi de geçmişle ve geçmiştekilerle bağını koparır ve yeni bir hayata başlar. Bu rüyayı görenin bazen iş ya da ev değiştirmesi ya da yeni bir karar vererek hayatının tam anlamıyla değişmesi ihtimali de bulunur. Rüyasında ölüm gören kişi için asla hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yeni gittiği hayatta hem ortam hem kurallar farklı olacaktır.

Rüyada ölüm eski olanın tamamen yok olması ve ortadan kalkmasıyla ilgilidir. Tıpkı öldükten sonra işlevlerini yerine getiremeyen insan vücudu gibi rüya sahibi için artık geriye dönüş ve bir şeyleri tekrar canlandırma imkanı bulunmamaktadır. Biten bitmiş giden de gitmiştir ve bu rüyayı gören kişi sadece bu sonu kabul etmek zorundadır. Bazen ölüm rüyaları tükenen enerji ya da biten parayla ilgilidir. Bu yüzden bir şirketin iflası ya da artık işlemez hale gelmesiyle ilgili olabilir.

Ölüm rüyaları bazen bize güncellemenin gerekli olduğu ve artık eskinin çöpe atılması ve yeninin benimsenmesi gerektiğini hatırlatır. Bu rüyayı gören kişi anlamalıdır ki daha önce işe yarayan çalışma sistemleri belki bugün işe yaramamaktadır. O sistemlerin hepsi çöpe atılmalı ve yerine daha güncel olanları benimsenmelidir. Bu rüyayı gören kişi değişen dünyaya ayak uydurmak uğruna daha fazla çaba sarf etmelidir. Artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şey unutulup yerine güncel olanları koyulmalıdır.

Rüyada ölüm bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir ölüye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

RÜYADA ÖLÜM GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJ

-Son

-Bitiş

-Milat

-Değişim

-Pişmanlık

-Tükenmek

-Enerji yitimi

-Kabullenmek

-Sonun gelmesi

RÜYADA ÖLÜ GÖRMEK

Rüyada ölü artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören kişi artık bir şeylerin sonunun geldiğini ve bir sayfanın kapanarak yerine yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini anlamalıdır.

Rüyada ölü bazıları için sonu gelmiş ve artık işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyaya göre bazı şeyler artık bitmiş, enerjisi tükenmiş ya da fayda sağlamamaktadır. Eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren rüyasında ölü ya da ölüler görmüş ise işyerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu rüya bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Birinin öldüğü rüyalar döngüsel tamamlanmalar ve yeni başlangıçlarla ilgilidir. Yaşam sizden bir şeyi yenisini vermek adına alıyor. Bu rüyaları anlayabilmek için rüyalar alemindeki ölümün fiziksel ölümle aynı olmadığını anlayarak işe başlamalısınız. Yaşamınızdan tıpkı rüyanızdaki ölen kişi gibi göçüp giden şeyin gitmesine izin vermenin sizin faydanıza olduğunu da bilmelisiniz. Çünkü evren aslında bu rüyayla size yeni bir şeyi yaşamınıza getirmek için eskiyi temizlediğini anlatmaya çalışıyor.

Rüyada birinin öldüğünü gördüğümüz rüyalarda bir şeylerin sona erdiğini ve geçmişi arkamıza almamız gerektiğini anlamalıyız. Birinin öldüğü her rüya aslında bir geçiş sürecinden sonra yenilenmeye işaret eder. Bu tip rüyalar yaşamımızdaki devam etmeyecek süreçlere atıfta bulunurlar. Yaşamımızda son bulan süreçler rüyamıza ölen biri ya da birileri kılığında girebilirler.

Rüyada birinin ölmesi aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda bir çıkmaz sokağa vardığımızın altını çizer. Ölmüş olan herkes fiziksel dünyayla ilişkisini kesmiştir ve bu tip rüyalar bize bazı şeylerin artık bittiğini ve fiziksel boyutta yer almadığını hatırlatırlar. Dünyevi enerji alanında hiçbir karşılık bulmayan aynı zamanda varlığı sona eren her şey rüyamıza birinin ölmesi senaryosuyla girecektir.