Rüyada ördek görmek varlıklı iyi bir kısmetle tanışmayla ilişkilendirilmektedir. Peki, rüyada ördek ne demek? Rüyada ördek görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÖRDEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ördek görmek genel anlamıyla olumlu yorumlanan rüyalar arasındadır.

Rüyada ördek görmek zengin ve güzel bir eş şeklinde ifade edilir. Rüyayı gören kişi erkek ise bu rüyanın tabiri güzel ve zengin bir kadına işaret eder. Bu erkek bu güzel ve zengin kadınla tanışacak ve iyi vakit geçirecektir.

Eğer bu rüyayı gören kişi kadın ise rüyada da kadının karşısına zengin varlıklı bir erkek çıkacak, bu kadın erkekle tanışması ise sosyal hayatta olacaktır. Böylece rüya sahibi varlıklı bir kişiyle tanışacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ördek yavrusu görmek rüya sahibinin kendi çevresi ile ilgili olan olaylara işaret eden bir rüyadır. Kişi zaman zaman mutlu olacak, zaman zaman ise tatsız, sıkıntılı durumlar yaşayacaktır.

Rüyada ördek yediğini gören kişi bazı rüya tabircilerine göre maddi anlamda rahatlayacak, yüklü bir miktar paraya sahip olacaktır.