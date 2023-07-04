Rüyada otel görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada otel görmek yaşamımızdaki gelip geçici durumları temsil eder. Peki, rüyada otel görmek ne demek? Rüyada otel görmenin anlamı nedir?

RÜYADA OTEL GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada otel yaşam yolculuğumuzda bize ait olan alanın (evimiz) aynı zamanda konfor alanının dışı metaforudur.

Kendimizi ait olmadığımız bir yerde ya da geçici bir durumda hissettiğimizde rüyamızda bir otelde bulunduğumuzu görebiliriz. Eğer bu rüyayı görüyorsak rüyanın senaryosu ne olursa olsun yaşanan durumun geçici olduğu bilinmeli.

Rüyada otelde gördüğümüz kişiler aslında geçici bir durumda bizim için bir şeyler ifade eden arketiplerdir. Rüyanızdaki bu arketiplere ve rüyanın senaryosuna bakarak aslında bu rüyanın vermek istediği mesajı alabilirsiniz.

Rüyada otel bazen yaşamı bekleme moduna aldığımız zamanlarda gördüğümüz rüyalardandır. Tam olarak istikrarın sağlanmadığı geçici bir süreçteyken bu rüyayı görebiliriz. Bilinçaltımız aslında bize “yerleşik düzende” olmadığımızı, yaşanan bu durumun bir süre devam edeceğini söylemeye çalışmaktadır. Bu yüzden tıpkı uyanık yaşamda geçici konaklama olarak kullandığımız oteli görürüz.

Bilinçaltı aslında oteli bize ait olmayan bir konaklama aracı olarak inşa ederek bize içinde bulunduğumuz durumu anlatmaya çalışır.

Rüyada bir otelde kalıyor olmak alışamadığınız değişikliklerin ve anormalleşmiş bir sürecin temsilcisi olabilir. Hatta bu rüya bazen hayatta güvenli bir sığınak (ev) aradığınızı gösterir.

Bir otel rüyası ne kadar kötü olursa olsun o durumda fazla uzun süre kalmayacağınızı müjdeler.