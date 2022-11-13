Rüyada patlama veya bomba görülmesi açığa çıkabilecek bazı durumlara dikkat çekmektedir. Bilinç altındaki birtakım sorunlara dikkat çeken rüyada bomba veya rüyada patlama görülmesi anlamı sıkça araştırılan rüyalardandır. Peki, Rüyada patlama görmek ne demek? Rüyada bomba görmenin anlamı nedir? Rüyada bomba görmek 2022 tabiri

Rüyada bomba görmek, yaşamımızda ihmal edilmiş ya da dikkatimize ihtiyaç duyan bazı alanlar hakkında bilgi sunar. Bu rüya aynı zamanda aşırıya kaçma, dengesizlik ya da abartı sonucu hayatın bir alanının imdat çığlıkları atmasıyla ilgilidir. Rüyada “patlamak” eylemi büyük sorunların yaşanması, bir şeyin çok fazla ses getirmesi ya da dikkatimizi aşırı derecede çekmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla, rüyasında bir bomba patladığını gören her şeyi bırakır ve sadece hayatında zarar görmüş bir alanla uğraşmak zorunda kalır.

Rüyada bomba aynı zamanda yaşamımızda aniden beliren bir “tehdit” ya da “tehlike” metaforudur. Yaşam yolculuğumuzda istikrarımızı tehdit eden her şey rüyamıza bomba olarak girebilir. Rüyada bomba görmek aynı zamanda yaşamımızda sakıncalı olabilecek durum ya da kişiler hakkında bilgi vericidir. Patlamamış bir bomba henüz patlak vermemiş bir olayı temsil ederken rüyada patlayan bomba “bir olayın patlak vermesi” temasıyla ilişkilidir. Kısacası, rüyada görülen bomba bizi günlük yaşamımızda bazı konuların hassas olduğu ve dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarır.

Rüyada bomba görmek aynı zamanda bir durumun aşırı ses getirmesi, bir skandalın patlak vermesi ve tüm enerjimizi ona vermemizi sağlamasıyla ilgilidir. Bu rüyanın sahibi bombanın şiddetine, sesine ve rüyada yol açtığı tahribata odaklanarak yorumu yapmalıdır. Çünkü rüyadaki bombanın sesi yaşadığımız olayın büyüklüğü, ortaya çıkardığı tahribat ise yaşamımızda bu olayın bize ne kadar zarar vereceği ile ilgili bilgi verir. Bir bomba patlaması sonucu evinin yıkıldığını gören yaşamında sil baştan yapmak zorunda kalabilir. Ufak çaplı bomba patlaması ise gelip geçici sorunlar ya da kaosların temsilcisidir. Bir bomba patlaması ile evinin sadece bir bölümünün ya da bir odasının tahrip olduğunu görenin hayatında sadece bir alan zarar görür.

RÜYADA PATLAMA GÖRMENİN VEREBİLECEĞİ MESAJLAR

-Şok

-Kaos

-Zarar

-Mesaj

-Yıkım

-Sinyal

-Uyanış

-Tehlike

-Ses getiren olay

RÜYADA PATLAMAMIŞ BOMBA

Rüyada patlamamış bomba genellikle yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan “tehlikeli kişi” ya da “tehlikeli durum” metaforudur. Bomba aynı zamanda yaşamımızda bize zarar verme olasılığı bulunan arketipler ya da karakterlerin hatırlatıcısıdır. Bir başka deyişle, bize kötülük etme ya da istikrarımızı elimizden alma ihtimali olan kişiler rüyamızda bomba olarak belirebilirler. Bombanın temsil ettiği bu tehlikeli kişiler ani öfke patlamaları yaşayabilecek ya da bir anlık öfke ile yaşamımızda kayıplara yol açabilecek kişiler olabilir. Rüyasında patlamamış bomba gören kişi çevresinde kendisine henüz zarar vermemiş fakat zarar verme olasılığı olan karakteristik özelliklere sahip kişilere karşı dikkatli olmalıdır.