Rüyada pislik görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada pislik görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada pislik görmek ne demek? Rüyada pislik görmenin anlamı nedir?

RÜYADA PİSLİK GÖRMEK NE DEMEK?

Pislik rüyalarının özünde “arınma ihtiyacı duymak” teması yatar. Rüyada pislik aynı zamanda temsil ettiği objenin saflığını ya da güzelliğini bozan kirletici bir objedir ve bize hayatımızda üzerinde çalışılması gereken alanlar olduğunu hatırlatır. Kısacası, pislik gören bazı negatif unsurlardan arınmalıdır.

Rüyada pislik aynı zamanda hayatımızdaki tüm olumsuzlukları, yanlış ve yasakları, zararları, zararlı arkadaşlık ya da ilişkileri temsil ediyor olabilir. Bu rüya aslında bilinçaltından gelen “asla bulaşma” mesajıdır ve bize uzak durmamız gereken şeyler hakkında bilgi getirir.

Eğer bir karar vermeden önce bu rüyayı görürsek çok iyi düşünmeli ve çok iyi araştırdıktan sonra kararı vermeliyiz. Yolda yürürken karşımıza çıkan pislik bazen kötü ya da sonu bela olacak bir teklif almaya karşı uyarıdır ve dikkatli olunmalıdır.

Rüyada görülen pislik aynı zamanda rengine bağlı olarak yorumlanmalıdır. Pisliğin rengi gri ya da siyah ise bilinçaltımızı zehirleyen tüm negatif düşünce tohumlarından kurtulmadan hayatımızı düzene sokmamız imkansızdır. Pisliği görenin hayatında mutlaka düzeltmesi ya da düzene sokması gereken bir şeyler vardır. Bazıları için pislik sürekli ertelenen ve bir türlü ele alınarak çözülmeyen sorunların temsilcisidir. Bu rüyanın sahibi yaşamını kirleten ya da manevi olarak zehirleyen tüm bu unsurlardan arınmalıdır.

Rüyada pisliği nerede ya da hangi organımızda gördüğümüz de önemlidir. Pisliği ellerinde görenin elleriyle yaptığı bir işte, klavye başı işlerinde, alışverişlerinde ya da alma-verme ile ilgili bazı işlerinde haram para ya da kötü niyet bulunur ve bir an önce bu durumdan kendini kurtarmalıdır.

Rüyada ayaklarını ya da bacaklarını pislenmiş görenin yolculukları hayırsızdır ya da kötü bir iş içindir ve derhal iptal edilmelidir. Bazen rüyada görülen pislik bize girişmememiz gereken işler hakkında uyarı getirir. Bir yolculuk yapmak üzereyken ayaklarında pislik gören kişi o yolculuktan vazgeçmelidir.

Kirletici bir obje olan pislik rüyada görüldüğünde aynı zamanda negatif enerjinin, saflığını yitirmiş tüm olguların ve ilk zamanki gibi temiz olmayan her şeyi temsil eden bir kirletici obje rolü görür. Kısacası, pislik hayatımızda kötülüklerden ya da kirden arındırılması gereken her şeyin ya da her alanın altını çiziyor olabilir. Bu rüyanın sahibi bir şeylerin yolunda gitmediğini ve olduğu gibi bırakılmaması gerektiğini bilmeli ve arınmaya ihtiyaç duyanı keşfederek gereken işlemi yapmalıdır. Rüyada pislik nereyi kirletiyor ise rüya sahibi için o alanın temizlenmesi şarttır.