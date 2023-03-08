Rüyada sandal görmek neye işaret? Rüyada sandal görmek ne demek?

Rüyada sandal görmek keder ve üzüntüye işarettir. Rüyada sandaldan çıktığını görmek hayra, refaha delalettir.

Rüyada genç bir erkeğin kendini sandalda görmesi ise dostu sandığı bir kişi tarafından ihanete uğrayacağına ve çok zor durumda kalacağına yorumlanır.

Rüyada sandalla gezinmek, istediğiniz şeyleri elde edecek ve muradınıza ereceksiniz demektir.

RÜYADA SANDAL GÖRMEK

İleri yaşta birisi için bu rüya büyük para kaybı nedeniyle daha basit bir yaşama mecbur olacak anlamındadır.

Rüyada genç bir kadın için, yeni ve güzel bir aşk yaşayacağına işarettir.

Rüyada bir sandal veya kayık aldığını görmek, kendisini kendi eliyle gam ve kedere atmaya delâlet eder.

Rüyada sandal ve kayığın denizde yahut herhangi bir su üzerinde suhuletle gittiğini görmek, maişette kolaylığa, alış verişte kar ve kazanca, fakir için de rızka tabir edilir.