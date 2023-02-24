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Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmenin anlamı nedir?

Rüyada şelale görmek, rüyada şelaleye bakmak, rüyada şelaleden yuvarlandığını görmek ne anlama geliyor? İşte detaylar

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:14
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Rüyada şelale görmek ne demek. Rüyada şelale görmenin anlamı nedir

Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmenin anlamı nedir?
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Rüyada şelale görmek, huzurun, mutluluğun, güzel şeylerin habercisidir. Rüyada şelaleye bakmak kişinin geleceğini etkileyecek bir tesadüfün yaşanacağına delalet eder.

Rüyada şelaleden yuvarlandığını görmek, kişinin büyük bir tehlike geçireceğine işarettir. Ancak bu tehlikeyi ufak sıyrıklarla atlatacak.

Rüyada akan büyük bir şelalenin sularını aştığını görmek, çetin bir işi başarmaya yorumlanır.

Rüyada şelaleden atladığını görmek, ticarette risk alıp bol kazanmaya delalettir.

Rüyada yeşillikle birlikte görülen şelale kişinin din ve dünyasında yaşayacağı güzelliğin habercisidir.

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