Rüyada kişinin seyahat ettiğini görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada seyahat etmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada seyahat etmek ne demek? Rüyada seyahat ettiğini görmenin anlamı nedir?

RÜYADA SEYAHAT ETMEK NE DEMEK?

Rüyada seyahat etmek “bir amaca doğru ilerleyiş” metaforudur. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde bazı gelişimlerin cereyan etmesini ve amaca yaklaşmayı müjdeler. Fakat bu tip rüyaları yorumlarken yolculuğun nasıl ve hangi taşıt aracıyla yapıldığına, yanımızda kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna dikkat etmeliyiz.

Seyahat ettiğimiz rüyaların yorumu rüyadaki taşıt aracına bağlı olarak yapılmalıdır.

Bisiklet ya da motosikletle yapılan seyahatler daha çok 2 kişiyi ilgilendiren süreçlerde ilerlemeye işaret ederken bir taksi ya da kendi arabamızla yaptığımız seyahatler birkaç kişilik meselelerdeki gidişat ve ilerleme hakkında bilgi sunar.

Otobüs ve minibüs seyahatleri daima daha büyük grupları kapsayan konularla ilgili gidişat hakkında bilgi sunar.

Trenle yaptığımız yolculuk rüyalarında da daha büyük grubu ilgilendiren gidişatlar ele alınır fakat tren yolculuğunda rüya sahibinin içinde bulunduğu sürece hiçbir etkisi ya da yönlendiriciliği söz konusu olamamaktadır.

Uçak yolculukları hiçbir durak ya da trafiğe takılmadığımız yolculuklar olduğundan genellikle tek hamlede sonuca ulaşacağımız ve direk amaca yöneldiğimiz bakış açıları hakkında bilgi sunar.

RÜYADA SEYAHAT ETTİĞİNİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada seyahat etmek aynı zamanda engelleri aşmakla ilgilidir.

Rüyada seyahat etmek bazen değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma ılımlı geçiş gibi unsurlara değinir.

Bu rüyayı gören için seyahate başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir.

Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete seyahat eden kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir.

Aşağı istikamete yapılan seyahatler bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.