Rüyada şimşek görmek ne demek? Rüyada şimşek görmek neye işaret?

Rüyada şimşek ve yıldırım görmek zorluklar mücadele edileceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada şimşek görmesi, sapıklıktan sonra hidayete, günahtan sonra tevbeye delâlet eder.

Rüyada evine yıldırım düştüğünü görmek ise rüya sahibinin sıkıntılı bir geleceğine yorumlanır. Rüyada yağmur yağdığını ve şimşek görmek, bolluğa ve berekete delalettir.

Rüyada şimişek çakması, çok sevineceğiniz bir haber almak demektir. Şimşek çakarken hava aydınlanıyorsa rüyayı görenin geleceği çok iyi olacak demektir.

RÜYADA ŞİMŞEK GÖRMEK

Rüyada şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere tabir edilir.

Rüyada şimşek çaktığını görmek, rüya sahibinde şiddetli korku hâsıl olacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada hanesinde şimşek çaktığını görmesi, zengin olmağa alâmettir.

Karanlıkta şimşek çaktığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder.

Rüyada şimşekten bir şey yediğini veya kendisine bir şey isabet ettiğini görmek, birisinin onu iyilik ve yardım üzerine sevmesine ve Allah için ona muhabbet etmesine işarettir. Rüyada yağmursuz şimşek görmek, rüya sahibine yapılan vaadin yerine getirilmesine delâlet eder.