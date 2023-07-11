Rüyada şimşek görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada şimşek görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada şimşek görmek ne demek? Rüyada şimşek görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ŞİMŞEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada şimşek her şey yolunda giderken birden konfor sarsıcı ve rahatı bozucu bir olayın yaşanmasına ya da duyumun alınmasına delalettir. Bu rüya kişini kontrolünün dışında ve dışarıdan gelecek bazı etkilerin yaşam konforunu sarsacak derecede büyük ve etkileyici olmasıyla ilgilidir.

Bu rüyayı yorumlamak isteyen şimşeğin ne derece güçlü olduğuna ve sesinin ne kadar fazla duyulduğuna da dikkat etmelidir. Çünkü rüyada görülen şimşeğin sesi aslında gerçek hayatta karşılaşılacak bu dış etkinin şiddetiyle doğru orantılıdır.

Rüyada görülen şimşek bazen hazırlıksız yakalandığımız değişimlerin temsilcisidir. Kişi birden bir şey duymuş ya da ani bir dış etkiyle istikrarı o kadar hızlı etkilenmiştir ki bu değişime hazırlanmaya ya da adapte olmaya fırsat bile bulamaz. Bazıları için şimşek ani bir şok ya da kendisini çok şaşırtan bir şey duymaya delalettir. Fakat bu şimşekten sonra kişinin hayatı asla eskisi gibi olmayacaktır.

Bu rüyayı yorumlamak isteyen şimşeğin fiziksel aleme ne kadar zarar verdiğine de dikkat etmelidir. Hiçbir zarar vermeyen, hiçbir yerde yıkıma sebep olmayan bir şimşek sadece kuru gürültü ve şaşırtıcı dedikoduların temsilcisidir.

Ortalığı yıkan, takrip eden ya da ateş çıkaran bir şimşek ise bizi daha derinden ve istikrarımızı bozan etkileyen değişimlere işaret eder.

Rüyada çok büyük yıkıma sebep olan ve kişinin evini ya da değer verdiği bir şeyleri yıkan şimşek bazen yeni bir şeylerin hayatımıza girmesi için eskiyi temizleyerek ortadan kaldırma çabasının simgesidir.

Rüyadaki şimşek aslında yeni olana yer açılması gerektiği uyarısıdır.