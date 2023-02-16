Rüyada su görmek ne demek? Rüyada suyun içine düşmek neye işaret?

Rüyada su görmek iyi güzel şeyler demek. Su görmek kişinin iyi bir yaşam süreceğine ve iyi bir rızka işaret eder. Bulanık su göre ya da bulanık suyun bir yere aktığını gören kişinin hastalanacağına yorumlanıyor.

Eğer sudan içiliyorsa kişi para konusunda bir sıkıntı yaşamayacağına işaret eder. Rüyada su içmek kişinin rahat bir sene geçireceğine tabir edilir.

Rüyada suya düşen kişinin bir servete, zenginliğe erişeceği anlamına geliyor.

Eğer rüya sahibi sıcak su içiyorsa çok fazla üzüntü çekeceğine ve sıkıntılar yaşayacağına işaret eder.

Rüyada suyun içine düşen kişinin bazı zorlu zamanlar geçireceği ama yine kendi çabasıyla bu sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder.