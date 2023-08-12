Rüyada uçmak potansiyeli keşfetme veya kurtulma isteğine işaret eder. Rüyada uçtuğunu gören kişi rüyanın genel senaryosuna dikkat ederek yorum yapmalıdır. Peki, rüyada uçmak ne demek? Rüyada uçtuğunu görmenin anlamı nedir?

RÜYADA UÇMAK NE DEMEK?

Bazen rüyada uçmak yüksek rütbedeki kişilere ya da mevkilere yapılan seyahatleri temsil eder. Bulutların seviyesine kadar çıkan ya da kuşlarla beraber uçan kişi çok yüksek rütbede oturan bir zatın yanına bir ziyarette bulunur. Yukarıda uçarken bir şeyler topladığını ya da elinde bir şey olduğunu gören kişi bu yüksek mevkideki şahıstan bir menfaat görür.

Gökyüzünde kuşlarla birlikte uçan kişi geçici bir süreliğine sorunlardan uzaklaşır ya da seyahat eder.

Rüyada uçmak bazıları için fiziksel olandan uzaklaşma hissini temsil eder ve sahip olduklarını kaybetme korkusu içerebilir. Bu rüya bazen ölüm ya da sevdiklerinden uzaklaşma korkusunu temsil eder.

Rüyada uçmak bazen içindeki potansiyeli keşfetmek, öz güveni arttırmak ya da kurtulmak hissine vurgu yapar.

Rüyada uçmak aynı zamanda kendini aşmak, bir üst seviyeye geçmek, ufkunu genişletmek ve öz güven arttırmakla ilgilidir. Uçtuğunu gören kişi yükselir, yücelir ve terfi eder. Uçma rüyaları aynı zamanda özgürlük, kendi potansiyelini keşfetmek ve kendini aşmakla ilgilidir. Bazıları için rüyada uçmak bir durumun üstesinden gelmek, daha iyisini elde etmek ya da beklenenin üstünde performans sergilemekle ilgili olabilir. Bir başka deyişle rüyada uçtuğunu gören kişi umduğundan fazlasını bulur.

Rüyasında uçan kişi yaşamında hızını azaltan tüm yüklerden kurtulur ve kendini hiç olmadığı kadar hafif hisseder.

Rüyada uçmak nadiren de olsa hava yolculuğu ya da bir yere uçarak gitmenin bize sembolik anlamda bildirilmesine de işaret edebilir. Rüyasında uçtuğunu gören kişinin bir uçak yolculuğu yapması ihtimali vardır.