Rüyada üzüm görmek yaz aylarında sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada üzüm görmek meyvenin taneleri nedeniyle bolluğu ve dolayısıyla bereketi çağrıştırır. Peki, rüyada üzüm görmek ne demek? Rüyada üzüm görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÜZÜM GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada üzüm bolluk, bereket, sayıca artış ve çoğalma sembolüdür.

Rüyada görülen üzüm aslında toprak elementinin cömertliği ve vericiliğiyle ilişkilendirilir. Bu yüzden üzüm gördüğümüz rüyalarda bir yerden nasiplenmek ya da elimize para geçmesi olasılığı bulunur. Bu rüyayı görenin maddi kazançlarının artması, yeni bir işle mükafatlandırılması ya da bir yerden miras kalması da mümkündür. Kısacası üzümü gören kişinin parasal konularda şansı açılır ve evinin bereketi artar. Bu rüya bazıları için ucu zenginliğe varan bir iş fırsatı ya da proje ile ilgilidir.

Rüyada üzüm gören kişi çevresindeki fırsatlara iyi bakmalıdır.

Sembolik olarak üzüm ve nar rüyaları birbirine benzer ve her ikisi de sayıca artış ve çoğalmanın sembolü olarak kabul edilirler. Bu yüzden rüyadaki üzüm bazen sayıca artış ve çoğalmanın sembolüdür. Bu artış bazen paranın artması, yatırımların değerlenmesi olabileceği gibi hamilelik dolayısıyla ailedeki bireylerin sayısının artması da olabilir. Kısacası rüyasında üzüm görenin nasibi açılır, parası artar ya da hanesine yeni bir bebek gelir. Bu rüya aynı zamanda dar bir evden daha geniş ve ferah bir eve çıkmak ya da geçimin ferahlamasının işareti de olabilir.

Bu rüya bazen rüya sahibinin sahip olduğu içsel potansiyel ve yeteneklerin bolluğuyla ilgilidir. Üzüm zihnin yaratıcılığı ve bu yaratıcılığın sonsuzluğuyla da ilgilidir. Rüya sahibinin aklında değişik fikirler ya da çılgın projeler var ise bilmelidir ki bu fikirleri uygulamaya koyarsa kendisi için sonsuz bolluk, bereket ve zenginlik vardır.

Bazen üzüm rüyası ani bir ilham ya da çok farklı bir fikre sahip olmakla ilgilidir. Bu fikir değerlendirilir ve uygulamaya koyulursa rüya sahibi için çok büyük nasip kapılarını açacaktır. Rüyadaki üzüm tıpkı tabiat ananın sonsuz vericiliği ve cömertliği gibi insan zihninin de sonsuz yaratıcılığının altını çizer. Rüya sahibi Allah vergisi bir yeteneğe ya da yaratıcılığa sahiptir ve bu yetenekleri kullanarak kendisine yeni bir gelir kapısı elde etmelidir.