Rüyada kişinin yurtdışı görülmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada yurtdışı görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada yurtdışı ne demek? Rüyada yurtdışı görmenin anlamı nedir?

RÜYADA YURTDIŞI NE DEMEK?

Rüyada yurt dışını görmek özgürleşmek, engellerin ortadan kalkması ve alışılmışın dışına çıkmayla tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi bir süreliğine de olsa farklı olanı dener ya da farklı bir ortamda bulunur.

Yurt dışı bize ait olmayan bir mekanın temsilcisidir ve rüya sahibi ertesi gün kendine ait olmayan bir mekana ziyarette bulunur.

Rüyada yurt dışına çıkmak aynı zamanda hareket ya da faaliyet alanının genişlemesi, işleri bir aşama ilerletmek ya da kendi sularının dışına çıkarak farklı bir şeyleri denemekle ilgilidir.

​Rüyada yurt dışı aynı zamanda bize ait olan konfor alanının dışını temsil eder. Yurt dışında olduğunu gören kendi otoritesi ya da mıntıkasının dışında ya da kendine ait olmayan bir yere ziyarette bulunur. Mesela, bu rüyayı gören kişinin ertesi gün başka bir şirkette çalışan bir arkadaşına ziyarette bulunması olasıdır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için yurt dışında tam anlamıyla ne olduğunu hesaba katmak gerekir.

​Rüyada yurt dışı bazen daha büyük düşünmeye başlamak, faaliyet alanını genişletmek ya da daha farklı sektörlere el atmakla alakalıdır. Rüya sahibi yurt dışında turist ise belki de gerçek hayatta bir fizibilite çalışması yapmakta ya da daha önce alışık olmadığı ya da denemediği bir sektöre bir göz atmaktadır.

Rüyada yurt dışı aynı zamanda bir üst otoritenin hakimiyetinin ya da denetiminin olmadığı ve kişinin kendini daha özgür hissettiği bir alanı temsil eder. Bu yüzden bu rüyayı gören kişinin ailesinden uzak bir mekana gitmesi ya da hayatında karar vermesinde etkili olan herkesten bir süreliğine uzaklaşması mümkündür. Rüyasında yurt dışında olduğunu görenin üzerindeki baskı ve otorite bir süreliğine zayıflar.