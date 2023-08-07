Rüyada yürümek genel itibariyle olumlu bir rüya olarak kabul edilmektedir. Rüyada görülen yürüme ilerlemeyi işaret eder. Peki, rüyada yürümek ne demek? Rüyada yolda yürüdüğünü görmenin anlamı nedir?

RÜYADA YÜRÜMEK NE DEMEK?

Rüyada yürümek yaşam yolculuğumuzda bir amaca doğru yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydettiğimizin altını çizer. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde yavaş da olsa bazı gelişimlerin cereyan ettiğini hatırlatır. Bir başka deyişle, rüyasında yürüdüğünü görenin hayatında bir şeyler yavaş yavaş da olsa ilerlemektedir.

​Rüyada yürüdüğümüzü görmek aynı zamanda bir istikamete doğru ilerlemek ve bazı engelleri aşmakla ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı gören nereye yürüdüğüne, kiminle yürüdüğüne ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır.

Rüyada tek başımıza yürürken bize katılanlar daima hayatımıza yeni girenler, yeni arkadaşlık ya da duygusal ilişkilerimiz ya da kendimize kattıklarımızın simgesidir. Bazen yolda yürürken yanımıza hoşumuza gitmeyen ya da bizi rahatsız eden bir figür gelirse bu rüya yaşam yolculuğumuzda bizi rahatsız eden bazı engel ya da sorunlarla karşılaşacağımız anlamına gelebilir. Kısacası, rüyada yürümek bir istikamete doğru yavaş ilerlemelerin simgesidir ve yürüyüşte bize katılan ya da bizden ayrılan herkes hayatımıza kattıklarımız ya da hayatımızdan çıkardıklarımızın sembolleridir.

Rüyada belli bir istikamete doğru yürümek daima kararlılık ve amaç uğruna atılan adımların simgesidir. Rüyada geriye doğru ya da ters yürümek bir amaca ilerlemenin aksine amaçtan uzaklaşmaktır.

Rüyada yürüdüğümüz yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir. Kısacası, bu rüya rüyada nasıl yürüdüğümüz, kimlerle yürüdüğümüz ve yürüdüğümüz esnada neler yaşadığımız dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tüm bu ayrıntılar hedeflere doğru ilerleme şeklini yansıtır.

​Rüyada yürümek bazen seyahat, değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma ılımlı geçiş gibi unsurlara değinir. Bu rüyayı gören için yürümeye başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir.

Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete yürüyen kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan yürüyüşler ise bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.