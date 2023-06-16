Rüyasında evinin soyulduğunu gördü uykusunda kendini vurdu

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'de "Yok artık" dedirtecek cinsten silahla yaralama olayı yaşandı. Rüyasını gerçek sanan adam, tabancasıyla kendini yaraladı.

Illinois eyaletine bağlı Lake County Şerif Bürosu, olayın 10 Nisan akşamı meydana geldiğini açıkladı. Polis ekipleri, bir kişinin silahla bacağından yaralandığına dair gelen ihbarın ardından bölgeye intikal etti.

Fazla kan kaybettiğini gören yetkililer, 62 yaşındaki Mark Dicara'nın bacağındaki kurşun yarasına turnike uyguladı ve onu hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri daha sonra Dicara'nın rüyasında bir hırsızın, evine zorla girdiğini gördüğünü öğrendi. Yaşlı adamın Magnum marka tabancasını çekerek hırsızı vurduğunu sandığı ancak kendisine ateş ettiği belirlendi. Dicara kendisini vurduktan sonra uykusundan acıyla uyandı.

Dicara'nın bacağından çıkan merminin yatakta sıkışıp kaldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma, Mark Dicara'nın silah ruhsatının iptal edildiğini gösterdi.

Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve bir ateşli silahı dilkkatsizce kullanmaktan dava açılan Dicara, 150 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Yaşlı adamın bir sonraki duruşması 29 Haziran'da görülecek.