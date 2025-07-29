Rüzgar Erkoçlar’ın yeni mesleği şaşırttı? Cinsiyet değişimi gündem olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Rüzgar Erkoçlar’ın yeni mesleği şaşırttı? Cinsiyet değişimi gündem olmuştu

Emret Komutanım dizisinde “Foto Fato” karakteriyle tanınan Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirerek adını Rüzgar Erkoçlar yaptı. Seköre sitem ederek oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ünlü isim, yeni mesleği ve son görüntüsüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Magazin dünyasında Nil Erkoçlar olarak bilinen ve cinsiyet geçiş ameliyatıyla hayatına Rüzgar Erkoçlar olarak devam eden başarılı oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Ekranlardan uzaklaşan Erkoçlar, yeni işiyle gündeme geldi.

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Cinsiyet geçiş süreciyle bir dönem magazin gündeminde kalan Rüzgar Erkoçlar, daha önce çalıştığı pastaneye ortak olduğunu duyurdu.

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Erkoçlar ayrıca dövme sanatçılığı yapıyor.

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Oyunculuğa ara veren Rüzgar Erkoçlar’ın bu kararı kendi tercihi değil.

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Erkoçlar, daha önce kendisine engel konulduğunu belirtmiş ve şöyle demişti:

“Televizyondan fazla teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum… Durumumda sorun yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. Ama iş mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığı mı bilmiyorum, satılamıyor. Ya da engel var. Öyleyse bu engelin kalkmasını istiyorum.”

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Tuğba Erkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Rüzgar Erkoçlar, tatilden paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.

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RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR?

Onur Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986’da İstanbul’da doğdu. Eski adı Nil Erkoçlar olan Türk oyuncu, DJ ve fotomodeldir. Oyunculuğa 10 yaşında reklam filmleriyle başladı, 15 yaşında Molped reklamıyla ünlendi.

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Berna Laçin’in başrol oynadığı Seni Yaşatacağım (2002) ve Kadir İnanır’ın yer aldığı Bütün Çocuklarım (2004) dizilerinde rol aldı.

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Emret Komutanım dizisi ve filmindeki “Foto Fato” karakteriyle tanındı. 2010’da Cem Yılmaz’la Türk Telekom reklamında oynadı.

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2013’te cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olduğunu açıkladı ve adını Rüzgar olarak değiştirdi. Bu süreç, Ayşe Arman’a verdiği röportajda detaylıca anlatıldı. Erkoçlar, 2017’de makyöz Tuğba Beyazoğlu ile evlendi.

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Kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirerek Görkem Batu adını aldı. Rüzgar, oyunculuk sonrası DJ’lik ve dövme sanatçılığı yaptı.

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Sektörden teklif alamamasından yakınarak, Öğrenci Kafası: Soygun (2018) ve Baba 1.5 gibi projelerde yer aldı.

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