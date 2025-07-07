Rüzgar gücü projesine Rolls-Royce’tan destek

Kaynak: Haber Merkezi
Rüzgar gücü projesine Rolls-Royce’tan destek

İngiltere açıklarında kurulan Norfolk denizüstü rüzgar enerjisi parkına Rolls-Royce, olası acil durumlar için dört dev dizel V20 motor gönderdi.

İngiltere kıyılarında kurulan ve dünyanın en büyüklerinden biri sayılan Norfolk denizüstü rüzgar enerjisi parkı, Rolls-Royce'un teslim ettiği dört dizel V20 motorla güçlendirildi. Her biri 2,6 MW elektrik üreten bu motorlar, yalnızca acil durumlarda devreye girerek tesisin güvenliğini sağlıyor.

Proje, İsveç merkezli Vattenfall tarafından başlatıldı, ardından Mart 2024’te Alman enerji devi RWE’ye devredildi. Toplam 4,2 GW kapasiteye sahip tesis, 276 türbinle 57 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Siemens Energy ve Aker tarafından üretilen platform ekipmanlarının yedek enerji ihtiyacını ise Rolls-Royce’un MTU bölümü tarafından geliştirilen bu V20 motorlar karşılıyor.

Motorlar, şebeke bağlantısının kesilmesi gibi durumlarda platformun soğutma ve iletişim sistemlerini ayakta tutarak tesisin %100’e yakın çalışabilirliğini garanti altına alıyor.

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