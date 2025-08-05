Rüzgar ünlü şarkıcıyı zor durumda bıraktı! Bir anda eteği açıldı

Geçtiğimiz gün Harbiye konserinde kardeşinin hastanelik olduğunu söyleyen Melike Şahin’in üzgün hali dikkat çekmişti.

Şahin, 'Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın."

Özel hayatıyla ve şarkılarıyla dikkat çeken Melike Şahin son sahnesinde yırtmacının azizliğine uğradı.

BİR ANDA ETEĞİ AÇILDI

Mavi derin yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dolaşırken şarkıcının rüzgarın etkisiyle bir anda eteği açıldı. Şahin durumu fark etmese de seyircilerden "Oohh" nidaları yükseldi.