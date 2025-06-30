Rüzgar ve akıntı tehlikesi! İstanbul’da 5 günlük alarm

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rüzgar ve akıntı tehlikesi! İstanbul’da 5 günlük alarm

İstanbul Valiliği, önümüzdeki 5 gün için 5 gün boyunca beklenen rüzgara karşı vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden kentte 5 gün süreyle etkili olması öngörülen rüzgarlı havaya yönelik uyarılar geldi.


Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da; rüzgarın önümüzdeki 5 gün boyunca Kuzey ve Kuzeydoğudan (30-50 ) km/saat hızla esmesi tahmin edilmektedir. İlimizin özellikle kuzeyinde bulunan deniz kıyılarında (Karadeniz) RİP akıntısı denilen dip akıntıları olabileceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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