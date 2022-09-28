28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa'da devrilen ağaç üç otomobili ezdi geçti

Bursa’da kökünden sökülen ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmadı, üç araçta büyük hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:55
Takip Et

Rüzgara dayamanadı kökünden söküldü. Bursa'da devrilen ağaç üç otomobili ezdi geçti

Bursa'da devrilen ağaç üç otomobili ezdi geçti
+
Aa
-

Bursa’da kökünden sökülen ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi.

1’nci Kuyu Sokak’ta otopark olarak kullanılan arsada bulunan ağaç, kökünden kuruyarak park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırarak otomobilleri kurtardı. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Toprak
28.09.2022 11:04
Bir ağaç üç otomobili ezdiği anladım, fakat ağacın nasıl geçtiğini açıklar mısınız?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
1
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
2
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
3
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
4
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
5
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
6
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
7
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.