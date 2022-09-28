Bursa'da devrilen ağaç üç otomobili ezdi geçti

Bursa’da kökünden sökülen ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 araçta hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi.
1’nci Kuyu Sokak’ta otopark olarak kullanılan arsada bulunan ağaç, kökünden kuruyarak park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrildi.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırarak otomobilleri kurtardı.
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