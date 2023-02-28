Sokağa saçılan evraklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu alandaki evraklar tutanak altına alınmıştı. Ancak molozların olduğu enkazda çok sayıda evrak olduğu görüntülendi. Bölgeden bilgi veren avukat Ömer Meşe, “Bakanlık ve savcılık söz verdiği halde buradaki molozları ve evrakları korunaklı alan naklini sağlamadı. Sözünü yine yerine getirmedi. Son depremde ağır hasarlı bina biraz daha hasar alarak temeli üstüne çökmüş o binada da çok sayıda evrak var” dedi.

HASSASİYET YOK

Enkaz altında çok sayıda evrak olduğunu belirten Meşe, “Son depremden sonra arkadaki ağır hasarlı binanın temeli üstüne göçmüş durumda. Yan tarafta moloz çalışması yapılırken Çevre ve Şehircilik binasının enkazı üstüne iş makinesi müdahelede bulunmuş. Enkaz altında kalmış bazı evraklar yüzeye çıkmış. Enkaz kaldırılacaktı ancak kaldırılmamış. Aynı manzara devam ediyor” dedi. Meşe, “Burası için hassasiyet bir türlü sağlanamadı. Yüzeye çıkan evrakları yine toplayabilirim ama yine savcılık tarafından alınması için uğraş vereceğiz. Molozların içinde bulunan evraklar malesef bu ilgisiz tutum sebebiyle yok olacak” ifadelerini kullandı.