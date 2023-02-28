28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokağa saçılan evraklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Sokağa saçılan evraklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Rüzgarda uçuşuyor, bütün belgeler kayboluyor. Deprem sonrası Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu alandaki enkazın ve bu enkazda kalan evrakların korunaklı alana kaldırılmadığı iddia edildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:14
Takip Et

Rüzgarda uçuşuyorlar. Hatay'da sokağa saçılan evraklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Sokağa saçılan evraklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
+
Aa
-

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu alandaki evraklar tutanak altına alınmıştı. Ancak molozların olduğu enkazda çok sayıda evrak olduğu görüntülendi. Bölgeden bilgi veren avukat Ömer Meşe, “Bakanlık ve savcılık söz verdiği halde buradaki molozları ve evrakları korunaklı alan naklini sağlamadı. Sözünü yine yerine getirmedi. Son depremde ağır hasarlı bina biraz daha hasar alarak temeli üstüne çökmüş o binada da çok sayıda evrak var” dedi.

HASSASİYET YOK

Enkaz altında çok sayıda evrak olduğunu belirten Meşe, “Son depremden sonra arkadaki ağır hasarlı binanın temeli üstüne göçmüş durumda. Yan tarafta moloz çalışması yapılırken Çevre ve Şehircilik binasının enkazı üstüne iş makinesi müdahelede bulunmuş. Enkaz altında kalmış bazı evraklar yüzeye çıkmış. Enkaz kaldırılacaktı ancak kaldırılmamış. Aynı manzara devam ediyor” dedi. Meşe, “Burası için hassasiyet bir türlü sağlanamadı. Yüzeye çıkan evrakları yine toplayabilirim ama yine savcılık tarafından alınması için uğraş vereceğiz. Molozların içinde bulunan evraklar malesef bu ilgisiz tutum sebebiyle yok olacak” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
5
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
6
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
7
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Galatasaray'ın tek rakibi Napoli
﻿Galatasaray'ın tek rakibi Napoli
﻿Galatasaray'ın tek rakibi Napoli
﻿NASA Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı
﻿NASA Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı
﻿NASA Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı
﻿Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 
﻿Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 
﻿Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.