Rüzgarın devrirdiği mum evi küle çevirdi

İstanbul Sarıyer'de bir evde yanan mumun rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

NASIL BAŞLADI?

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak Kuyu Çıkmazı'ndaki iki katlı ahşap binada yaşandı. Ragıba Dilhayat Parsa (68) isimli ev sahibinin yaktığı mum, rüzgarın etkisiyle devrilerek perdelere sıçradı ve kısa sürede alevler büyüdü.

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Komşuların pencereden yükselen alevleri fark ederek ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde yaralanan olmadığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonucunda dairede oluşan hasar gözle görülür düzeydeyken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, vatandaşları mum ve benzeri açık alev kaynaklarını kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.