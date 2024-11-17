Rüzgarın kurbanı oldu: Çiftçi alevlerin arasında kaldı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, tarlasındaki anızları yakmak isteyen 75 yaşındaki çiftçi Ali Altunbaş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tireli Mahallesi'nde meydana geldi. Altunbaş, buğday tarlasındaki anızları yakmaya çalışırken, rüzgarın etkisiyle yangın kontrolden çıkarak hızla yayıldı. Yangına müdahale etmeye çalışan Altunbaş, alevler arasında kalarak yanarak yaşamını yitirdi. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı, fakat Altunbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 6 çocuk babası olan Ali Altunbaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilerek defnedilmek üzere gönderildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.